«Флорида» готова подписать Ягра, но с понижением зарплаты

Переговоры между клубом Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром продолжаются. При этом, как сообщает isport.blesk.cz, клуб готов подписать контракт с игроком в случае уменьшения зарплаты. По прошлому соглашению Ягр получил $ 4 млн плюс бонусы.

Генменеджер «Флориды»: в ближайшие пару дней собираюсь поговорить с агентом Ягра

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский хоккеист стал четвёртым бомбардиром команды, записав на свой счёт 46 (16+30) очков при показателе полезности «+3» и 56 минутах штрафного времени. Среди действующих игроков НХЛ Ягр является самым возрастным хоккеистом и рекордсменом по количеству проведённых матчей в лиге. Ягр — второй бомбардир за всю историю НХЛ.