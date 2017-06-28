Хо-Сэнг: я хочу помочь «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Хо-Сэнг высказался о своей роли в команде в сезоне-2017/18.



«Дебютировать в НХЛ – это было потрясающе. Я был просто счастлив. Даже просто выйти на лёд в свитере клуба НХЛ не на предсезонке, а в матче регулярного чемпионата было классным опытом. В следующем сезоне хочу всё время играть в НХЛ.



Я хочу помочь команде. Неважно, как именно, главное, чтобы мы попали в плей-офф. Впереди ещё много времени, и клуб может сделать немало ходов на рынке. Я хочу быть таким сильным и быстрым, чтобы в моём отношении было не решение, а чёткое мнение: «Джош готов», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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