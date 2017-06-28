Андрейчук: вкус от победы в Кубке Стэнли слаще включения в Зал славы

Известный хоккеист Дэйв Андрейчук высказался о предстоящем включении в Зал хоккейной славы.

Селянне, Андрейчук, Рекки и Кария будут введены в Зал хоккейной славы

«В начале карьеры никто не думает стать членом Зала хоккейной славы в Торонто. Но когда карьера заканчивается, то начинаешь задумываться о подобной возможности. Но это не в твоей власти.

Я счастлив, что этот день настал. Вкус от победы в Кубке Стэнли всё же был слаще. Осознаёшь сложность завоевания трофея и его цену. Хотя здесь то же самое», – передаёт слова Андрейчука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.