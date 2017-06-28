Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами

Игроки, пополнившие состав «Автомобилиста», выбрали игровые номера.



Якуб Коварж, Никита Трямкин и Виталий Попов остались при своих номерах– 21, 88 и 25 соответственно. Тейлор Бек будет играть под 41-м номером, его соотечественник Франсис Паре – под 19-м. Денис Бодров выбрал номер 33. Также к своему привычному числу – 27 — вернулся Игорь Григоренко. Под вторым номером будет выступать Станислав Егоршев, под третьим – Кирилл Лямин. Номер 17 от Максима Рассейкина перейдёт к Илье Крикунову, а Дмитрий Носков уступит число 16 Георгию Мишарину. Александр Кучерявенко будет играть под 42-м номером, Егор Миловзоров – 70-м, Дмитрий Пестунов – 23-м.

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