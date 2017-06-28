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Стал известен план предсезонной подготовки СКА

28 июня 2017, среда. 13:22. Хоккей

СКА определился с планом подготовки команды к сезону- 2017/18.

Команда выйдет из отпуска 3 июля, и в течение трёх дней хоккеистов ждут медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке. 10 июля завершится отпуск у игроков, принимавших участие в чемпионате мира 2017 года.

Первый сбор СКА проведёт в Петербурге: с 11 по 27 июля хоккеисты будут тренироваться в многофункциональном спортивном комплексе «Хоккейный город». 30 июля команда отправится в Финляндию, где проведёт четыре дня. В Хельсинки запланированы два товарищеских матча, которые состоятся на «Барона Арене». Соперники петербуржцев станут известны позднее.

5 августа стартует турнир «Sochi Hockey Open», в котором помимо СКА и хозяев примут участие магнитогорский «Металлург», олимпийская сборная России, сборная Канады и «Куньлунь». Заключительные предсезонные матчи СКА сыграет в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Пучкова. Турнир будет проходить с 14 по 17 августа.

Регулярный чемпионат-2017/18 для СКА начнётся 21 августа – в этот день «армейцы» дома примут ЦСКА в матче, который определит обладателя Кубка Открытия.

Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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