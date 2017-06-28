Генменеджер «Вегаса»: надо было обменять кого-то из защитников

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал об обмене защитника Марка Мето в «Даллас Старз».

«Даллас» выменял у «Вегаса» защитника Мето

«Мето идеально подошёл бы для игры с молодыми защитниками: Теодором, Миллером, Шмидтом, Райнхартом. В итоге оказалось слишком много игроков.



Мы, выходя на драфт, искали молодых вратарей, которых можно взять и отправить развиваться в АХЛ, но их там не оказалось. Мы думали, что сможем выбрать пятерых голкиперов. Хотелось взять двоих вратарей уровня НХЛ и ещё троих, которые будут прокладывать себе пути в минорных лигах. Мы загрузились защитниками, и надо было кого-то из них обменять», – цитирует Макфи Sportsnet.