Прощание с арбитром Бутурлиным пройдёт 2 июля

Похороны арбитра КХЛ Михаила Бутурлина пройдут 2 июля на Волковском кладбище. Адрес: Московская обл., Мытищинский р-н, Волковское ш., д.1, 6 км от МКАД. Отпевание начнётся в 13:00 в храме Воскресения Христова на территории Волковского кладбища.

В возрасте 39 лет скончался хоккейный арбитр Михаил Бутурлин

В качестве главного судьи Бутурлин обслуживал матчи Континентальной хоккейной лиги с сезона-2010/11. Он принял участие в 324 матчах КХЛ, в том числе 27 в плей-офф. Обслуживал два матча серии последнего финала Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом».



До работы арбитром играл на позиции нападающего за ЦСКА, «Кристалл», «Витязь», «Ладу», «Амур», минское «Динамо» и минскую «Юность».