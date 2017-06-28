Главный арбитр КХЛ: Бутурлин находился на пике судейской карьеры, рос на глазах

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал об ушедшем из жизни арбитре Михаиле Бутурлине-младшем.

В возрасте 39 лет скончался хоккейный арбитр Михаил Бутурлин

«Михаил был очень позитивным человеком. Он шёл к цели, которую ставил перед собой. И ему не хватило совсем чуть-чуть. Сначала Бутурлин хотел попасть в десятку, потом стать топ-арбитром. Он им стал, после чего хотел поехать на чемпионат мира. Михаил находился на пике судейской карьеры. Он ушёл непобеждённым, как говорят о спортсменах.

Отсудил два матча финала, это же о чём-то говорит? Работал не просто на финале, а внутри мощнейшей волны, которую разожгли СМИ. Ему надо было бороться с негативными вещами, а человек в это время рос на глазах. У Миши дочка родилась 9 июня, очень тяжело обо всём этом говорить. Миша был нашим другом, членом хоккейной семьи. Мы сделаем всё, чтобы помочь семье Михаила Бутурлина», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.