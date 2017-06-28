В лагере новичков «Вегаса» занимаются 4 российских хоккеиста

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» открыл первый в своей истории тренировочный лагерь для новичков. На базе команды Национальной хоккейной лиги из Лас-Вегаса занимаются 44 хоккеиста.



В числе 44 игроков тренируются четыре россиянина – голкиперы Артур Павлюков и Максим Жуков, а также защитники Дмитрий Осипов и Алексей Соловьёв.



При этом из четырёх российских игроков в лагере новичка Национальной хоккейной лиги только Жуков был выбран «рыцарями» на драфте НХЛ-2017 под общим 96-м номером.

«Вегас Голден Найтс» открыл первый в своей истории лагерь новичков