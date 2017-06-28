Алзнер: я хотел бы получить долгосрочный контракт

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Карл Алзнер признался, что хотел бы подписать долгосрочный контракт на рынке свободных агентов. 1 июля хоккеист выйдет на рынок свободных агентов, им интересуется ряд клубов НХЛ, в том числе «Чикаго Блэкхоукс», «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Даллас Старз».



«Подожду, чтобы рассмотреть варианты. Но мне 28 лет, и хочу сказать, что я надеюсь получить долгосрочный контракт. Для игрока это всегда привлекательно, потому что он может поселиться в одном городе на долгое время. Моя мечта – подписать долгосрочное соглашение», – сказал Алзнер.

Драйзайтль, Веннберг и ещё 12 лучших ОСА НХЛ этого лета Клубы НХЛ сделают всё возможное, чтобы оставить этих хоккеистов в своём составе.