Светлов: Радулов не вернётся в Россию, выиграть Кубок Стэнли престижнее

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о перспективах возвращения Александра Радулова в КХЛ.

«Думаю, что Радулов не вернётся в Россию. Моё мнение, что есть объективные причины личного характера, да и по игре, и по тому, как он себя проявлял в клубе, я думаю, он там останется. Касательно возвращения на один год, ради Олимпиады, сложно сказать.

Понимаете, наше поколение по-другому видит и понимает, мы отдаём предпочтение Олимпиаде – турнир раз в четыре года, это очень почётные соревнования. А игроки, выступающие в НХЛ, смотрят на всё это немного по-другому, и, наверное, им престижнее выиграть Кубок Стэнли и получить долголетний контракт. А так всё зависит от Александра, от решения, которое он примет», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.