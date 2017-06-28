TSN: Макдэвид подпишет с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет с зарплатой в $ 13 млн

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подпишет с клубом новый контракт, сообщает журналист TSN Райан Ришо. Как сообщается, новое соглашение будет сроком на 8 лет, 20-летний хоккеист будет получать за сезон около $ 13 млн.



Срок действия контракта новичка Макдэвида с канадской командой истекает по окончании предстоящего сезона. По итогам сезона-2016/17 Макдэвид был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадская команда впервые за последние годы попала в плей-офф.

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