«Бостон» подписал новый контракт с форвардом Асьяри на два года и $ 1,45 млн

«Бостон Брюинз» подписал новый контракт с нападающим Ноэлем Асьяри, который являлся ограниченно свободным агентом, информирует NBC Sports. 25-летний хоккеист заключил соглашение на два года, за два сезона хоккеист получит в общей сложности около $ 1,45 млн.



Нападающий провёл в Национальной хоккейной лиге 48 матчей за последние два сезона, периодически отправляясь в фарм-клуб АХЛ «Провиденс». В 29 встречах прошедшего сезона НХЛ форвард четвёртого звена записал на свой счёт 5 (2+3) результативных баллов.