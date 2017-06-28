«Вашингтон» подписал новое соглашение с вратарём Копли на два года и $ 1,3 млн

«Вашингтон Кэпиталз» заключил новый контракт с вратарём Фениксом Копли, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение будет действовать два года, за это время 25-летний хоккеист получит около $ 1,3 млн.



Голкипер в прошедшем сезоне выступал за фарм-клуб «столичных» в АХЛ, где провёл 41 матч, пропуская в среднем 2,25 гола за игру и отражая 92,4 % бросков по своим воротам. Всего во второй по значимости лиге вратарь провёл 104 встречи.



На счету Копли есть также две игры в Национальной хоккейной лиге за «Сент-Луис Блюз».