А. Свечников: взволнован и горд, что меня выбрали под первым номером драфта

Нападающий Андрей Свечников, выбранный под первым номером драфта CHL клубом «Барри Кольтс», поделился первыми впечатлениями.



«Я чрезвычайно взволнован и горд, что меня выбрали под первым номером драфта. И я рад, что попал в клуб „Барри Кольтс“ из хоккейной лиги Онтарио. Я хочу поблагодарить владельца клуба, команду менеджеров и скаутов за то, что вы выбрали меня. Я с нетерпением жду возможности перебраться в Барри, встретить новых товарищей по команде и стать частью команды», — приводит слова Свечникова официальный сайт клуба.

Тренер «Кольтс»: Свечников — мастеровитый игрок и прирождённый бомбардир