Голкипер Райан Миллер близок к переходу в «Анахайм»

Вратарь Райан Миллер, последние годы выступавший за «Ванкувер Кэнакс», ведёт переговоры с «Анахайм Дакс», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. По имеющейся информации, 36-летнему стражу ворот предлагают контракт на сумму около $ 1 млн, не считая бонусов.



Как сообщается, «Ванкувер» хотел бы сохранить голкипера, но ему нравится идея переезда в Америку, и там у него будет больше шансов выиграть Кубок Стэнли.



В прошедшем сезоне НХЛ Миллер сыграл в 54 матчах, одержал 18 побед при коэффициенте надёжности 2,8 и проценте отражённых бросков 91,4.

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