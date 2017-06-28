Форвард «Сент-Луиса» Берглунд перенёс операцию на плече и выбыл до декабря

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Берглунд перенёс операцию на плече и выбыл примерно до декабря, информирует официальный сайт команды. Шведский форвард получил травму во время тренировочной программы в межсезонье, операция была проведена в Вашингтоне.



В прошедшем регулярном чемпионате Берглунд принял участие во всех 82 матчах, записав на свой счёт 34 (21+11) результативных балла при показателе полезности "-7" и 32 минутах штрафного времени.



В феврале 29-летний хоккеист заключил новый контракт с клубом на пять лет.

«Сент-Луис» продлил контракт с нападающим Берглундом на пять лет