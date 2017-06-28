«Детройт» предлагает защитнику Смиту $ 3,5 млн, «Дэвилз» дают $ 4 млн

«Детройт Ред Уингз» надеется подписать защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендона Смита, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Анзар Хан.



Как сообщается, препятствием для перехода 28-летнего хоккеиста в стан «красных крыльев» может стать активность «Нью-Джерси Дэвилз», которые также нацелились на Смита. «Дьяволы» хотят предложить игроку зарплату около $ 4 млн.



В прошедшем сезоне игрок провёл в «регулярке» 51 матч, набрав 9 (3+6) очков при показателе полезности «1».

Драйзайтль, Веннберг и ещё 12 лучших ОСА НХЛ этого лета Клубы НХЛ сделают всё возможное, чтобы оставить этих хоккеистов в своём составе.