На драфте лиги CHL было выбрано 19 россиян

На драфте Канадской хоккейной лиги было выбрано 19 российских хоккеистов, информирует официальный сайт организации.



В первой десятке было выбрано сразу четыре россиянина. Под первым номером драфта был выбран нападающий Андрей Свечников, под вторым номером ушёл форвард Александр Хованов, под 4-м 8-м номерами были выбраны нападающие Алексей Торопченко и Дмитрий Завгородний соответственно.



Каждый клуб CHL на драфте может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки.

Форвард Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта CHL