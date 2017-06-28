«Монреаль» подписал однолетний контракт с форвардом Роузом

Официальный сайт «Монреаль Канадиенс» объявил о подписании клубом нового контракта с нападающим Якобом де ла Роузом. Соглашение рассчитано на один сезон и будет работать на односторонней основе.



22-летний нападающий большую часть прошедшего сезона провёл в фарм-клубе АХЛ, где в 62 встречах заработал 31 (14+17) результативный балл при показателе полезности "-3" и 38 штрафных минутах.



В регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 хоккеист провёл девять встреч при показателе полезности "-3", не набрав на свой счёт очков.

Драйзайтль, Веннберг и ещё 12 лучших ОСА НХЛ этого лета Клубы НХЛ сделают всё возможное, чтобы оставить этих хоккеистов в своём составе.