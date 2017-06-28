Вратарь «Оттавы» Майк Кондон подписал новый контракт с клубом

«Оттава Сенаторз» заключил новое соглашение с голкипером Майком Кондоном, информирует официальный «твиттер» канадского клуба. Новый контракт заключён на трёхлетний срок, средняя годовая зарплата 27-летнего хоккеиста будет составлять $ 2,4 млн.



Кондон в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 40 встречах, одержав 19 побед, проведя пять матчей на ноль. В среднем коэффициент надёжности голкипера составил 2,47 при проценте отражённых бросков 91,5%.



Ранее вратарь выступал за «Монреаль» и «Питтсбург».

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