Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вратарь «Оттавы» Майк Кондон подписал новый контракт с клубом

28 июня 2017, среда. 21:49. Хоккей

«Оттава Сенаторз» заключил новое соглашение с голкипером Майком Кондоном, информирует официальный «твиттер» канадского клуба. Новый контракт заключён на трёхлетний срок, средняя годовая зарплата 27-летнего хоккеиста будет составлять $ 2,4 млн.

Кондон в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 40 встречах, одержав 19 побед, проведя пять матчей на ноль. В среднем коэффициент надёжности голкипера составил 2,47 при проценте отражённых бросков 91,5%.

Ранее вратарь выступал за «Монреаль» и «Питтсбург».

Андерсон: я смог вернуться и играть только благодаря поддержке «Оттавы»
Источник: Официальный сайт "Оттавы Сенаторз" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
28 июня 2017, среда
22:19 Нападающий Павел Медведев покинул ХК «Сочи»
22:07 Сергачёв: «Тампа» заинтересована во мне больше «Монреаля», постараюсь помочь
21:49 Вратарь «Оттавы» Майк Кондон подписал новый контракт с клубом
21:18 «Адмирал» заключил новый контракт с нападающим Александровым
20:51 «Монреаль» подписал однолетний контракт с форвардом Роузом
20:32 Капитан «Торпедо» Потапов провёл мастер-класс в селе Сеченово
20:15 На драфте лиги CHL было выбрано 19 россиян
20:05 «Детройт» предлагает защитнику Смиту $ 3,5 млн, «Дэвилз» дают $ 4 млн
19:49 Бобровский: запрет НХЛ на участие в Олимпиаде — больная тема и несправедливость
19:47 Скобрев: «Динамо» Мск укомплектовано на 70%, идёт кропотливая работа
19:23 Форвард «Сент-Луиса» Берглунд перенёс операцию на плече и выбыл до декабря
19:08 Болельщики «Тампа-Бэй» приветствовали Сергачёва плакатом на русском языке
19:02 Голкипер Райан Миллер близок к переходу в «Анахайм»
18:41 А. Свечников: взволнован и горд, что меня выбрали под первым номером драфта
18:35 «Вашингтон» подписал новое соглашение с вратарём Копли на два года и $ 1,3 млн
18:24 Тренер «Кольтс»: Свечников — мастеровитый игрок и прирождённый бомбардир
18:02 Форвард Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта CHL
17:51 «Бостон» подписал новый контракт с форвардом Асьяри на два года и $ 1,45 млн
17:20 TSN: Макдэвид подпишет с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет с зарплатой в $ 13 млн
17:00 Светлов: Радулов не вернётся в Россию, выиграть Кубок Стэнли престижнее
16:45 Алзнер: я хотел бы получить долгосрочный контракт
16:29 Белорусский защитник Воробей подписал пробный контракт со «Слованом»
16:08 Вудкрофт признался, что был в шоке от решения «Динамо» Мн по легионерам
16:00 В лагере новичков «Вегаса» занимаются 3 российских хоккеиста
15:28 Генменеджер «Югры»: все позиции закрыты, Сведберга не возьмём
15:16 «Барыс» подписал ряд игроков, «Снежные Барсы» пригласили хоккеистов на просмотр
15:02 Нападающий Владимир Кузнецов вернулся в систему «Автомобилиста»
15:00 Главный арбитр КХЛ: Бутурлин находился на пике судейской карьеры, рос на глазах
14:30 Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», контракт расторгнут
14:15 Хайнс: рассчитываем и планируем, что Хишир станет очень важной частью «Дэвилз»
14:09 Прощание с арбитром Бутурлиным пройдёт 2 июля
14:05 Голкипер Бен Скривенс перейдёт в «Салават Юлаев»
14:00 Новиков: если Сведберг в Уфе не был героем, значит, надо что-то делать
13:30 Генменеджер «Вегаса»: надо было обменять кого-то из защитников
13:22 Стал известен план предсезонной подготовки СКА
13:19 Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами
13:11 «Кузнецкие Медведи» приступили к подготовке к сезону
13:04 Соловьёв — новый главный тренер «Авто», Сафин возглавил «Горняк»
13:00 Кожевников: в СКА полно молодёжи, значит, Чудинову надо уходить
12:45 Андрейчук: вкус от победы в Кубке Стэнли слаще включения в Зал славы
12:30 Гендиректор «Лады»: продолжаем поиски пятого легионера
12:23 Форвард Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»
12:00 Фридман: для «Лос-Анджелеса» и «Оттавы» есть смысл в обмене Брауна на Фанёфа
11:45 Хо-Сэнг: я хочу помочь «Айлендерс»
11:30 Гуськов: за одну фамилию Григоренко в сборную не возьмут, ему нужно «выстрелить»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017