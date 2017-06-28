Сергачёв: «Тампа» заинтересована во мне больше «Монреаля», постараюсь помочь

Защитник Михаил Сергачёв, недавно в результате обмена перешедший из «Монреаль Канадиенс» в «Тампа-Бэй Лайтнинг», поделился впечатлениями после первой тренировки в составе «молний».



«Тампа-Бэй Лайтнинг» была заинтересована во мне больше «Монреаля», плюс они хотят, чтобы я преуспел в НХЛ, вот почему мне нравится эта команда. Постараюсь помочь клубу.



Чем я ещё занимаюсь? Я играю в пляжный волейбол. Я неплохой игрок», — приводит слова Сергачёва официальный «твиттер» команды.



В середине июня «Тампа» получила от «Канадиенс» россиянина и условный выбор во втором раунде драфта-2018, отдав взамен нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта-2018.

Болельщики «Тампа-Бэй» приветствовали Сергачёва плакатом на русском языке