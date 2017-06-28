Нападающий Павел Медведев покинул ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Павлом Медведевым по соглашению сторон, информирует официальный «твиттер» команды с Черноморского побережья.



25-летний нападающий перешёл из ханты-мансийской «Югры» в ХК «Сочи» в декабре 2016 года, но успел провести за черноморскую команду всего шесть встреч. Всего в регулярном чемпионате-2016/17 Медведев провёл 46 матчей, записав на свой счёт 12 (6+6) результативных баллов при показателе полезности "-13" и 6 минутах штрафного времени, проводя на льду около 12 минут.

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