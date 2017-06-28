«Колорадо» подписал новый контракт с Андригетто

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Свен Андригетто принял квалификационное предложение клуба и заключил с ним новый контракт, информирует официальный сайт команды.



24-летний Андригетто перешёл в «Колорадо» из «Монреаль Канадиенс» по ходу сезона. Всего в регулярном чемпионате нападающий набрал 22 (7+15) очка при показателе полезности "+1".



Кроме Андригетто квалификационные предложения были сделаны также Никите Задорову, Габриэлю Бурку, Феликсу Жирару, Рокко Грималди, Мэттью Ньето и защитнику Данкану Сименсу.

Задоров получил квалификационное предложение от «Колорадо», Григоренко — нет