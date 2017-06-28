«Чикаго» не сделал квалификационного предложения форварду Расмуссену

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Деннис Расмуссен не получил от клуба квалификационного предложения, сообщает Chicago Sun Times. 26-летний хоккеист с 1 июля будет искать себе новую команду.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник принял участи в 68 матчах, сумев записать на свой счёт 8 (4+4) результативных баллов при показателе полезности "-3" и 12 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 12 минут.



Именно Расмуссен в серии плей-офф с «Нэшвилл Предаторз» прервал безголевую серию своей команды.

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