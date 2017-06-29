Директор по развитию игроков «Вегаса»: от первой тренировки клуба идут мурашки

Директор по развитию игроков нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Уил Никол поделился впечатлениями после первого в истории команды тренировочного занятия.
День начался с тестирования в зале. Потом некоторые хоккеисты приняли участие в благотворительном мероприятии католической церкви — они готовили еду для малоимущих. После этого все хоккеисты вышли на лёд, разбились на две группы и стали работать.
«Мурашки бегут по коже. Ещё год назад у нас не было даже шайб. Мы очень много работали, чтобы сегодня эти ребята вышли на лёд. Я этим горжусь», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.