«Каролина» продлила контракты с форвардом Макгинном и защитником Самуэльссоном

«Каролина Харрикейнз» договорился об условиях новых контрактов с нападающим Броком Макгинном и защитником Филипом Самуэльссоном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



23-летний Макгинн подписал двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 887,5 тыс. В прошедшем сезоне он провёл 57 матчей, в которых набрал 16 (7+9) баллов за результативность.



Контракт 25-летнего Самуэльссона рассчитан на год с зарплатой $ 650 тыс. на уровне НХЛ. Минувший сезон он провёл в АХЛ, набрав 14 (3+11) очков в 25 матчах.

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