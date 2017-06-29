«Рейнджерс» близки к подписанию контракта с Бренданом Смитом на $ 17,4 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» близок к подписанию контракта с защитником Бренданом Смитом. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.



Новое соглашение будет рассчитано на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 4,35 млн.



28-летний защитник в прошедшем сезоне провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 9 (3+6) очков при показателе полезности "+1", а также 12 игр в плей-офф, отметившись четырьмя голевыми передачами при показателе полезности "+8". Всего в НХЛ на его счету 71 (16+55) очко в 309 встречах.