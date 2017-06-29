Тренером вратарей «Автомобилиста» вновь стал Альберт Ширгазиев

В тренерском штабе «Автомобилиста» произошли изменения, тренером вратарей вновь будет работать ветеран клуба Альберт Ширгазиев.



В 1985-86 годах Ширгазиев выступал за свердловский СКА, в котором проходил военную службу. После этого вратарь отыграл два сезона в родном клубе в Перми, а в 1989 году вернулся в Свердловск, пополнив состав «Автомобилиста», за который затем выступал семь лет. В 1994 году Ширгазиев был приглашён в сборную России и выступал на чемпионате мира. В 1996-м Альберт Наилович перешёл в магнитогорский «Металлург», а через год – в челябинский «Мечел», в котором играл пять сезонов. Карьеру игрока вратарь завершил в 2006 году, отыграв три года за «Ижсталь».



С 2008 по 2013 год работал тренером вратарей в «Автомобилисте», затем на аналогичной должности отработал два года в краснодарской «Кубани», в прошлом сезоне готовил вратарей нижнетагильского «Спутника».

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