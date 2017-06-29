Орлов: надеюсь, переговоры с «Кэпиталз» не затянутся и скоро я подпишу контракт

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов выразил надежду, что вскоре подпишет новый контракт с клубом. Ранее «столичные» сделали россиянину контрактное предложение. Если соглашение не будет подписано до 15 июля, стороны встретятся в арбитраже.

«Минувший сезон можно занести в актив. Конечно, было обидно проигрывать «Питтсбургу» во втором раунде, все ждали от нас победы, а мы опять не смогли. Тяжело отходить от этого, но надо смириться, обдумать и двигаться вперёд. Жизнь такая — иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Бывают тяжёлые поражения, мы должны быть сильны психологически.

Я пока нахожусь без контракта, мой агент ведёт переговоры с „Вашингтоном“. Надеюсь, это будет недолго, потому что в том году было достаточно тяжёлое лето. Я переживал, думал, когда же всё закончится. Я подписал контракт только на Кубке мира, надеюсь, в этом году такого не будет и уже, может быть, в ближайшие две недели всё решится», — сказал Орлов в эфире телевидения новокузнецкого «Металлурга».