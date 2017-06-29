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В Москве проходит заседание правления ФХР

29 июня 2017, четверг. 11:56. Хоккей

В Москве проходит заседание правления Федерации хоккея России, на котором обсуждаются итоги сезона-2016/17.

Президент ФХР Владислав Третьяк предоставит отчёт о деятельности федерации и расскажет о создании филиалов ФХР. Первый вице-президент Роман Ротенберг выступит с докладом об итогах выступления сборных команд России по хоккею в прошедшем сезоне.

Также выступят председатель правления Аркадий Ротенберг, исполнительный директор Дмитрий Курбатов, главный судья КХЛ Алексей Анисимов и другие члены правления.

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Повестка правления ФХР

Повестка правления ФХР

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аркадий Ротенберг Владислав Третьяк Роман Ротенберг Фото ФХР
Новости. Хоккей
29 июня 2017, четверг
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