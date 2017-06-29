В Москве проходит заседание правления ФХР

В Москве проходит заседание правления Федерации хоккея России, на котором обсуждаются итоги сезона-2016/17.



Президент ФХР Владислав Третьяк предоставит отчёт о деятельности федерации и расскажет о создании филиалов ФХР. Первый вице-президент Роман Ротенберг выступит с докладом об итогах выступления сборных команд России по хоккею в прошедшем сезоне.



Также выступят председатель правления Аркадий Ротенберг, исполнительный директор Дмитрий Курбатов, главный судья КХЛ Алексей Анисимов и другие члены правления.

Команда будущего без будущего. Кого наиграл Знарок для Олимпиады? На чемпионате мира сборная России была одной из самых молодых команд турнира, но не смогла наиграть состав на Олимпиаду.