Агент Алзнера: в «Вашингтоне» сказали, что у клуба нет денег на контракт Карлу

Хоккейный агент Джей Пи Барри, представляющий интересы защитника Карла Алзнера, сообщил, что хоккеист покинет «столичный» клуб и уже получил примерно 10 предложений.

«Перед драфтом юниоров генеральный менеджер Брайан Маклеллан сказал мне, что у клуба нет места под потолком зарплат, чтобы переподписать Алзнера. Он сказал, что им надо выделить деньги на другие контракты и они не смогут сохранить всех игроков.

Около 10 команд проявили интерес к Карлу. Мы пытаемся проверить все варианты, Карл разговаривает с командами, чтобы понять, насколько хорошо он им подходит", — приводятся слова Барри на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2016/17 Алзнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 13 (3+10) очков при показателе полезности «+23». В семи матчах плей-офф игрок очков не заработал, показатель полезности составил «-1». Всего на уровне НХЛ на его счету 655 матчей и 128 очков.