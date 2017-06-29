12 октября будет принято решение о создании филиалов ФХР

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов после заседания правления ФХР рассказал о создании филиалов федерации хоккея по региональным округам.

«Принято решение о создании филиалов ФХР, мы должны создать филиалы по федеральным округам. Мы не будем создавать их в Москве и Санкт-Петербурге, потому что это лишнее. Филиалы будут заниматься организацией и проведением соревнований, ведением реестра хоккеистов. Предварительно 12 октября внеочередная конференция всех региональных федераций, входящих в ФХР. Там будет принято решение о создании, а также внесены изменения в состав правления», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.