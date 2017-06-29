Раанта: мне предстоит долгий путь, чтобы достигнуть уровня Лундквиста

Вратарь «Аризоны Койотс» Антти Раанта поделился воспоминаниями о работе с голкипером и бывшим одноклубником по «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенриком Лундквистом.



«Я хотел однажды стать первым вратарём, с переходом в „Аризону“ моё желание осуществилось. В „Рейнджерс“ был голкипер лучше меня. Мне предстоит долгий путь, чтобы достигнуть такого уровня.



У него невероятный соревновательный дух, даже когда он пропускает неберущуюся шайбу, всё равно переживает. Меня изумляло, что он мог остаться на полчаса после тренировки и работать над буллитами. И он не уходил со льда до тех пор, пока не отражал 15 бросков подряд. Его трудоспособность — главный секрет, почему он так долго держится на вершине», — цитирует Раанту Iltalehti.

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