Агент Шаттенкирка: Кевин хочет попасть в клуб, где будет шанс выиграть Кубок

Хоккейный агент Джордан Ньюман, представляющий интересы защитника Кевина Шаттенкирка, рассказал о ходе контрактных переговоров с клубами.



«Шаттенкирк хочет попасть в команду, с которой у него будет хороший шанс завоевать Кубок Стэнли. Мы составили план, чтобы связаться со всеми командами, которые есть в нашем списке. В настоящее время мы выслушиваем все предложения», — приводятся слова Ньюмана на официальном сайте НХЛ.



28-летний Шаттенкирк в прошедшем регулярном чемпионате сыграл 80 матчей за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз», сумев записать на свой счёт 56 (13+43) результативных баллов при показателе полезности "-7" и 47 минутах штрафного времени

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