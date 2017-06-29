Агент Уильямса: много клубов проявляют интерес к Джастину, будем сужать список

Хоккейный агент Тэйн Кемпбэлл, представляющий интересы нападающего Джастина Уильямса, рассказал о шансах игрока остаться в «Вашингтон Кэпиталз».



«С „Кэпиталз“ я разговаривал один раз. Они обращались с Джастином по первому разряду, он провёл здесь хорошие два сезона. Полагаю, пока он не подпишет контракт где-то ещё, „Вашингтон“ будет оставаться его командой.



К Джастину проявляют интерес многие клубы, сейчас мы пытаемся сузить этот список до тех, которые ему интересны. Он фокусируется на том, чтобы найти подходящую команду, у которой есть шанс выиграть Кубок Стэнли», — приводятся слова Кемпбэлла на официальном сайте НХЛ.

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