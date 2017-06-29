Ушёл из жизни легендарный «телохранитель» Дэйв Семенко

После длительной борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 59 лет скончался легендарный «тафгай» Национальной хоккейной лиги Дэйв Семенко, длительное время игравший вместе с Уэйном Гретцки, информирует официальный «твиттер» «Эдмонтон Ойлерз».



Всего в Национальной хоккейной лиге Семенко провёл 575 матчей, забросив 65 шайб, завершив карьеру почти сразу после ухода Гретцки из «Эдмонтона».



В 1983 году Семенко провёл показательный поединок с легендарным боксёром Мухаммедом Али, бой был проведён в Лос-Анджелесе.