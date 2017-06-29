Сергей Бобровский занимается боксом в рамках подготовки к сезону

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и сборной России Сергей Бобровский уже начал подготовку к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Российский хоккеист выложил в своём «твиттере» фотографию в боксёрской экипировке, отметив, что уже готовится к новому чемпионату.



Бобровский по итогам сезона-2016/17 завоевал второй «Везина Трофи» в своей карьере — приз лучшему вратарю. В плей-офф его команда вылетела в первом раунде, потерпев поражение от будущего победителя Кубка Стэнли—2017 — «Питтсбург Пингвинз».

Сергей Бобровский номинирован на приз ESPN лучшему игроку НХЛ