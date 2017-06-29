Экс-форвард «Оттавы» Крис Нил продолжит игровую карьеру

Нападающий Крис Нил, всю карьеру выступавший за «Оттава Сенаторз», имеет предложения от других команд Национальной хоккейной лиги и пока не будет завершать игровую карьеру, сообщил североамериканский журналист Даррен Дрегер.



Крис Нил провёл в канадском клубе 15 сезонов, сыграв более чем в 1000 матчей. После окончания сезона 37-летний хоккеист получил статус свободного агента, поскольку клуб отказался продлевать с ним контракт.



«Я уважаю генерального менеджера Пьера Дориона и его помощника Рэнди Ли. Думаю, если бы всё зависело от них, я бы остался. Но они предоставили выбор главному тренеру, поэтому я ухожу из команды», — ранее прокомментировал свой уход игрок.

«Оттава» не будет продлевать контракт с нападающим Крисом Нилом