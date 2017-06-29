«Коламбус» выкупит контракт нападающего Скотта Хартнелла

«Коламбус Блю Джекетс» планирует выкупить контракт своего нападающего Скотта Хартнелла, информирует «твиттер» Sports Centre. У 35-летнего хоккеиста по действующему контракту остаётся ещё два сезона со средней зарплатой около $ 4,75 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Хартнелл принял участие 78 матчах, сумев записать на свой счёт 37 (13+24) результативных баллов при показателе полезности "+14" и 63 минутах штрафного времени. Всего игрок проводил на льду около 12 минут за матч.

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