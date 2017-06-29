«Тампа-Бэй» подписала контракт новичка с форвардом Волковым

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал трёхлетний контракт новичка с российским нападающим Александром Волковым, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал нападающего Александра Волкова, выступающего в системе петербургского СКА, под общим 48-м номером драфта-2017 Национальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне форвард сыграл 23 матча в ВХЛ, где отметился 6 (4+2) результативными баллами при показателе полезности «-1» и набрал 11 (6+5) очков в 16 матчах МХЛ.

Во втором раунде драфта НХЛ «Тампа-Бэй» выбрал форварда системы СКА Волкова