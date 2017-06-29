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Кекеляйнен: выкуп контракта не даётся легко, но мы желаем Хартнеллу удачи

29 июня 2017, четверг. 22:16. Хоккей

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал выкуп клубом контракта нападающего Скотта Хартнелла.

«Такие вещи никогда не бывают лёгкими, но мы желаем Хартнеллу удачи. Он найдёт себе работу и, надеюсь, продолжит свою классную карьеру в НХЛ», — приводит слова менеджера североамериканский журналист Аарон Порцлайн в своём «твиттере».

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Хартнелл принял участие в 78 матчах, сумев записать на свой счёт 37 (13+24) результативных баллов при показателе полезности "+14" и 63 минутах штрафного времени. Всего игрок проводил на льду около 12 минут за матч.

«Коламбус» выкупит контракт нападающего Скотта Хартнелла
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Ярмо Кекяляйнен
Новости. Хоккей
29 июня 2017, четверг
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