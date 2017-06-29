Защитником «Питтсбурга» Дейли интересуются «Бостон» и «Детройт»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Тревор Дейли, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, заинтересовал другие клубы лиги. Как сообщает североамериканский журналист Пьер Лебрюн, в услугах 33-летнего хоккеиста заинтересованы «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз».



По нынешнему контракту игрок зарабатывал более $ 3 млн за сезон. Дейли выиграл с «пингвинами» два Кубка Стэнли.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Дейли сыграл в 56 матчах, записав на свой счёт 19 (5+14) очков при показателе полезности "+8".

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