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Францоуз: у меня было несколько предложений из НХЛ, но «Трактор» не отпустил

29 июня 2017, четверг. 23:04. Хоккей

Вратарь челябинского «Трактора» и сборной Чехии Павел Францоуз рассказал об интересе к нему от клубов Национальной хоккейной лиги.

«Я не думаю, что у меня получится перейти в НХЛ уже этим летом. У меня контракт в Челябинске ещё на год, и мне нужно его отработать. Не знаю, что должно произойти, чтобы меня отпустили.

По поводу меня были не конкретные переговоры, а просто разговоры с несколькими клубами из НХЛ. Они хотели выяснить, отпустит ли меня „Трактор“, но руководство ответило отказом», — рассказал Францоуз iSport. cz.

Как сообщил агент игрока, единственным вариантом был выкуп контракта, но клубы НХЛ не захотели пойти на это.

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Источник: iSport.cz Сообщить об ошибке
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ХК Трактор Павел Францоуз
Новости. Хоккей
29 июня 2017, четверг
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