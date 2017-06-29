Руководитель проекта «ВТБ Арена парк»: подвис вопрос с участием ХК «Динамо»

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов ответил на вопрос о том, кто будет играть на хоккейной арене.



«Сейчас подвис вопрос с хоккейным клубом „Динамо“. Я считаю, что арена такого уровня, а у нас будет абсолютно первоклассная арена, не останется без якорного арендатора — хоккейной команды высшей лиги. А дальше уже вопросы страсти, политики и так далее. Мы рассчитываем, что будет играть хоккейный клуб „Динамо“. Пока такой дам ответ», — передаёт слова Перегудова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».