«Эдмонтон» выставил нападающего Пулио на драфт отказов

Клуб «Эдмонтон Ойлерз» выставил на драфт отказов нападающего Бенуа Пулио для того, чтобы выкупить его контракт, информирует ESPN. Как сообщается, такой шаг вызван желанием руководства клуба расчистить место в платёжке для новых контрактов форвардов Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.



Сейчас игрок получает по действующему контракту около $ 4 млн в год.



Канадский хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 67 играх, сумев набрать 14 (8+6) результативных баллов при показателе полезности "-5".

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