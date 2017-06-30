Виньо: конечно, «Рейнджерс» ещё нужно делать изменения в составе

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо поделился мнением о необходимости работы клуба на трансферном рынке.



«Конечно, нам нужно еще кое-что сделать с составом. Но у нас есть место под потолком зарплат, и, в теории, двое молодых ребят должны ближе подойти к попаданию в состав.



Смогут ли Зибанеджад и Хэйс стать лидерами первых звеньев? Уверен, потенциал у нас есть. Я постоянно говорил, что Мика только начинает что-то нащупывать. Это дает обоим ребятам отличную возможность, которой, надеюсь, они воспользуются“, — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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