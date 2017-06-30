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«Нью-Джерси» переподписал вратаря Кинкейда

30 июня 2017, пятница. 01:35. Хоккей

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал, что клуб переподписал контракт с голкипером Кейтом Кинкейдом, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два сезона, в первом из которых 27-летний игрок заработает $ 1,2 млн, во втором — $ 1,3 млн.

Кинкейд перебрался в стан «дьяволов» в 2011 году на правах свободного агента. После этого он три года играл в AHL.

В минувшем сезоне американский вратарь принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ, пропуская в среднем за игру 2,64 шайбы.

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Источник: Официальный сайт ХК "Нью-Джерси Дэвилз" Сообщить об ошибке
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Нью-Джерси Дэвилз
Новости. Хоккей
30 июня 2017, пятница
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