«Нью-Джерси» переподписал вратаря Кинкейда

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал, что клуб переподписал контракт с голкипером Кейтом Кинкейдом, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два сезона, в первом из которых 27-летний игрок заработает $ 1,2 млн, во втором — $ 1,3 млн.

Кинкейд перебрался в стан «дьяволов» в 2011 году на правах свободного агента. После этого он три года играл в AHL.

В минувшем сезоне американский вратарь принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ, пропуская в среднем за игру 2,64 шайбы.