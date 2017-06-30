«Тампа» претендует на нападающего «Вашингтона» Уильямса

«Тампа-Бэй Лайтнинг» заинтересован в услугах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Джастина Уильямса, сообщается на странице обозревателя Tampa Bay Times Джо Смита в «Твиттере». Контракт 35-летнего нападающего с «Кэпиталз» был рассчитан на два сезона.



1 июля Уильямс станет неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он провёл 80 матчей регулярного чемпионата, набрав 48 (24+24) очков, а также отметился 9 (3+6) баллами за результативность в 13 играх плей-офф.

Ранее агент Тэйн Кемпбэлл, представляющий интересы Уильямса, рассказал о шансах игрока остаться в «Кэпиталз».