«Филадельфия» переподписала контракт с Уилом

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл сообщил, что клуб переподписал контракт с нападающим Джорданом Уилом. Соглашение рассчитано на два года, сообщается на официальном сайте клуба.

«Филадельфия» заполучила Уила в результате обмена с «Лос-Анджелес Кингз» в январе 2016 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (9+4) очков.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» сделала квалификационное предложение российскому нападающему Роману Любимову.